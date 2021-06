Aumenta el precio de la gasolina en Connecticut

Después de los bajos precios en la gasolinera el año pasado, los conductores están experimentando un pequeño impacto en la bomba de gasolina en estos días.

En este momento, el precio promedio de la gasolina en el estado de Connecticut es de $3.07 por galón con el promedio nacional en $3.04, según AAA.

Eso está muy lejos de los bajos precios de 2020 cuando la industria del petróleo y el gas se vio afectada por los pedidos para quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus.

Además, la escasez de mano de obra ha afectado al mercado de la gasolina. Muchos conductores de camiones cisterna se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Esa escasez de trabajo llevó a muchos a jubilarse.

Las escuelas de conducción de camiones también cerraron el año pasado, lo que significa que no se estaba capacitando a los nuevos conductores.

Con todo esto acumulándose para que las personas llenen sus tanques, ha sido un poco doloroso.

"Cuando estás jubilado, tienes un ingreso fijo, así que eso realmente nos afecta", dijo Doris Ouimette, de Newington.

"Tan pronto como pueda, me volveré completamente eléctrico para no tener que volver a estar en una gasolinera", añadió Tom Tozzo, de New Britain.

Todavía hay mucha demanda reprimida para viajar. AAA dice que más del 60% de los residentes de Connecticut dijeron que están planeando o considerando una escapada de verano, lo que hizo que los expertos en viajes consideraran el verano de 2021 como el regreso del "Great American Road Trip".