Aumenta la demanda de vacuna de refuerzo con aumento de casos de COVID-19 en Massachusetts

La demanda de vacunas de refuerzo de COVID-19 está aumentando en Massachusetts en medio de un aumento de casos y una creciente preocupación por la nueva variante Ómicron.

El estado de la bahía está experimentando una mayor demanda de refuerzos en comparación con hace solo un par de semanas, dijo el gobernador Charlie Baker, cuando había miles de citas abiertas disponibles.

Si bien las citas para recibir las vacunas de refuerzo aún están disponibles, la programación puede demorar entre 10 días y dos semanas. A partir del miércoles por la mañana, la próxima cita disponible en el sitio web de VaxFinder del estado fue el 10 de diciembre.

Baker dijo que su equipo está trabajando en formas de aumentar la disponibilidad.

"Tenemos 1,000 ubicaciones en Massachusetts en este momento donde las personas pueden vacunarse", dijo Baker. "Y creo que nuestro objetivo sería ver si podemos juntar más. Sería más rápido y más fácil para nosotros hacer esto si trabajamos en conjunto con nuestros colegas y el gobierno local".

El aumento de la demanda se produce en medio de una creciente preocupación por la nueva variante Ómicron. La variante aún no se ha detectado en EE. UU., pero la Organización Mundial de la Salud declaró que representa un riesgo global "muy alto", lo que generó dudas sobre la transmisibilidad de esta cepa y su potencial para evadir las protecciones que brindan las vacunas.

Los políticos y expertos médicos en Massachusetts instan a las personas a recibir la vacuna de refuerzo de COVID-19 mientras esperan ansiosamente respuestas a preguntas cruciales sobre la última variante de COVID-19 y si podría alterar la naturaleza de la pandemia y la respuesta de salud pública. Sin embargo, la eficacia de las vacunas contra esta variante no está clara.

Si bien todavía hay muchas incógnitas sobre la nueva cepa, el Dr. Mark Siedner del Hospital General de Massachusetts dijo que su mayor preocupación es que parece tener más mutaciones que la mayoría de las otras variantes.

"Es lo suficientemente diferente de nuestros virus actuales. Creemos que existe la posibilidad de que pueda escapar de nuestro sistema inmunológico", dijo Siedner.

Siedner enfatizó que es importante tener en cuenta que las vacunas actuales se fabricaron antes de que existiera cualquiera de las variantes.

"Hasta ahora, nuestras vacunas han hecho un muy buen trabajo contra alfa, beta y delta", dijo Siedner. "Las vacunas originales, que no se desarrollaron teniendo en cuenta ninguna de esas variantes, han protegido a las personas de enfermedades graves y la muerte con una eficacia superior al 90%".

Aproximadamente un millón de personas en Massachusetts ya han recibido un refuerzo y el estado está administrando alrededor de 55,000 inyecciones por día, incluida la primera dosis, la segunda dosis y los refuerzos.

Mientras tanto, las líneas están creciendo tanto en los sitios de vacunación como en los de prueba. La línea se extendía hasta la puerta de una clínica ambulatoria en Jamaica Plain el martes.

Las métricas de COVID de Massachusetts, rastreadas en el panel interactivo de coronavirus del Departamento de Salud Pública, habían sido mucho más bajas que en la primavera, pero han estado aumentando últimamente.

El promedio de siete días de pruebas positivas de Massachusetts saltó del 3.72% el lunes al 4.46% el martes, alcanzando un nivel visto por última vez el 26 de enero, según muestran los datos estatales. La métrica estuvo una vez por encima del 30%, pero había caído por debajo del 0.5% hasta que la variante delta comenzó a aumentar en el estado.

El Dr. Paul Sax, del Hospital Brigham and Women's, señaló que las hospitalizaciones también están aumentando. Lo que no ha cambiado, enfatizó Sax, es que los no vacunados siguen siendo los pacientes más enfermos del hospital.

"Los casos claramente están subiendo y subiendo en una trayectoria similar a la del año pasado", dijo Sax. "Recuerde, tuvimos un gran aumento en el invierno y eso es de esperar en parte debido a la estacionalidad de los coronavirus".

"Así que si no ha recibido su primera vacuna, por favor consígala y su refuerzo", prosiguió Sax. "Queremos evitar tantos casos como sea posible".