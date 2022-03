Automóvil se estrella contra tienda Chanel en Boston

Un automóvil se estrelló contra una tienda Chanel en Newbury Street en Boston el viernes por la mañana. Robaron mercancía de la tienda.

El automóvil se estrelló contra el edificio en 6 Newbury Street alrededor de las 4:30 a. m. La policía de Boston encontró el automóvil completamente dentro de la tienda y una grúa lo retiró después de las 6 a. m. dijeron las autoridades.

Al menos dos sospechosos fueron vistos huyendo de la tienda con artículos y luego huyeron de la escena en un vehículo que esperaba.

No hay heridos y no se han hecho arrestos. El incidente sigue bajo investigación. No hubo más información disponible hasta el momento.