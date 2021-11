Autopsia revela que niño de NH murió de violencia, negligencia e intoxicación con fentanilo

Las autoridades dieron a conocer la causa de la muerte de Elijah Lewis, de 5 años, el lunes, diciendo que murió de violencia y negligencia, incluidas lesiones faciales y del cuero cabelludo, intoxicación aguda por fentanilo, desnutrición y úlceras por presión.

Los resultados de la autopsia son la primera vez que las autoridades dan noticias sobre cómo murió Elijah.

La madre de Elijah y un hombre fueron arrestados el 17 de octubre en Nueva York y se declararon inocentes la semana pasada de presenciar cargos de manipulación y peligro de menores relacionados con el caso.

La madre del niño, Danielle Dauphinais, de 35 años, y su novio, Joseph Stapf, de 30, permanecen detenidos sin derecho a fianza por cargos de manipulación de testigos y poner en peligro a un menor. Está previsto que ambos vuelvan a la corte en diciembre.

El fiscal general de New Hampshire dijo el viernes en la noche que se cree que el pequeño Elijah Lewis de 5 años está muerto.

Los cargos de manipulación de testigos alegan que cada uno le pidió a otras personas que mintieran sobre Elijah y dónde vivía, sabiendo que los trabajadores del servicio de protección infantil lo estaban buscando. Los cargos de peligro alegan que violaron un deber de cuidado, protección o apoyo para Elijah. Las declaraciones juradas de la corte que respaldan los cargos fueron selladas.

Nadie ha sido acusado de causar la muerte de Elijah.

Elijah fue reportado como desaparecido por primera vez el 14 de octubre por la División de Jóvenes y Familias de New Hampshire. Había sido visto por última vez "por individuos independientes" en su casa en Merrimack en algún momento de los 30 días anteriores.

Un perro cadáver de la policía estatal encontró el cuerpo de Elijah enterrado en el bosque de Abington, Massachusetts, a unas 20 millas al sur de Boston, el 23 de octubre.

"Lo encontraron cubierto de tierra. Un perro de cadáveres de New Hampshire localizó los restos en una tumba", dijo Susan Morrell, asistente del fiscal general de New Hampshire.

Se desconoce cuánto tiempo había estado el cuerpo en el bosque. Varias agencias de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Maine ayudaron con la búsqueda.

La búsqueda se trasladó a Abington desde New Hampshire según una pista. Las búsquedas anteriores en el área alrededor de la casa de Elijah en New Hampshire en helicóptero y en un lago cercano en bote no habían arrojado nada.

El fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz, y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley compartieron algunos detalles sobre el caso después de que se encontró el cuerpo. Dijo que no querían decir nada que pudiera poner en peligro la justicia para Elijah.

"Obviamente, un niño se ha ido. Nadie merece morir de esta manera y esperamos hacer justicia para el niño", dijo Cruz.

Randy Stewart, el tío de Elijah, dijo después de que se encontró el cuerpo de Elijah que sintió "una pequeña sensación de alivio al saber que no está sufriendo. Ahora está en un lugar mejor".