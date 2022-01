Autoridades investigan asesinato de mujer de 22 años en Lawrence

Una mujer de 22 años fue asesinada a tiros en la víspera de Año Nuevo en Lawrence, Massachusetts, dijeron las autoridades.

El Departamento de Policía de Lawrence respondió a un informe de disparos en el área de Pearl Avenue alrededor de las 5:10 p.m. el viernes y encontró a una mujer que sufría una aparente herida de bala.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La víctima fue tratada en la escena por paramédicos antes de ser llevada al Hospital General de Lawrence, donde murió a causa de sus heridas, dijo la policía.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Essex la identificó el sábado como Jumil Celladiya, de Lawrence.

La policía no cree que esto haya sido un acto de violencia al azar. El fiscal del distrito dijo el sábado que no se han realizado arrestos y que no se ha dado a conocer información sobre un sospechoso.

El video de vigilancia obtenido por NBC10 Boston muestra una escena caótica que se desarrolla el viernes por la noche en el estacionamiento de Pearl Avenue. Se pueden escuchar varios disparos en el video, seguidos de un automóvil que ingresa a toda velocidad al estacionamiento. A continuación, se puede ver a un hombre caer al suelo en estado de shock antes de correr hacia el lado del pasajero del auto para atender a Celladiya, momento en el que varios vecinos caminan para ver qué sucedió.

Amigos dijeron que la ex alumna de Lawrence High School acaba de comenzar la escuela de belleza y que era madre de una hija recién nacida y una niña.

"Fue una gran madre, una madre hermosa", dijo una mujer entre lágrimas.

Los miembros de la familia de Celladiya dicen que están incrédulos.

"Estoy angustiado. No fue necesario. Muy triste”, dijo un familiar a NBC10 Boston. “Es una niña sin su madre, es muy triste. No debería haber sucedido".

En un creciente tributo el sábado por la noche, la familia dijo que Celladiya vivirá a través de sus hijas, y prometieron cuidar a sus niñas.

"Cada vez que la miremos, te prometo que haré todo lo posible y no haremos nada más que cuidar a esas niñas por ella", dijo una mujer. "Para siempre. Para siempre. En nuestros corazones".

La oficina del fiscal de distrito y la policía de Lawrence continúan investigando activamente este incidente.