Autoridades investigan asesinato-suicidio en Hyannis

Las autoridades están investigando un asesinato-suicidio en una casa en Hyannis durante la noche después de que dos personas fueran encontradas muertas dentro de una casa del área.

La policía de Barnstable recibió una llamada al 911 alrededor de las 2:48 a.m. pidiéndoles que respondieran a una casa en Murray Way en la sección Hyannis de la ciudad. Cuando llegaron encontraron a dos personas muertas adentro, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito de Cape and Islands.

Una investigación preliminar muestra que parece haber sido un asesinato-suicidio.

También se encontraron dos niños dentro de la casa, y ahora están bajo el cuidado de "individuos apropiados", según la oficina del fiscal de distrito.

Los nombres y las edades de las dos personas encontradas muertas no se divulgan en este momento.

El caso sigue siendo investigado por la policía de Barnstable y los detectives de la policía estatal asignados a la oficina del fiscal de distrito.