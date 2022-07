Autoridades investigan homicidio tras muerte de mujer murió en incendio en New London

Una mujer murió y un hombre y un bebé están en el hospital después de un incendio en New London el miércoles por la noche y la policía dijo que están investigando esto como un homicidio.

La policía dijo que se hizo una llamada al 911 alrededor de las 10:32 p.m. informando de un posible incendio en una casa en la calle Sherman y los bomberos comenzaron a trabajar para extinguir el fuego.

Una mujer y un niño de 1 año fueron encontrados dentro de la casa y un hombre fue encontrado afuera, detrás de la residencia y los equipos de bomberos comenzaron a brindar servicios médicos, dijo la policía.

El personal médico en el lugar declaró muerta a la mujer, dijo la policía.

El bebé fue llevado al Hospital Yale New Haven y el hombre al Hospital Lawrence + Memorial para recibir atención médica. No se cree que sus heridas pongan en peligro su vida.

La policía no divulga los nombres porque se está notificando a la familia.

La policía dijo que un joven de 23 años está bajo custodia.

La policía de New London, la Unidad de Delitos Mayores de Connecticut, la Oficina del Fiscal del Estado de New London, la oficina del jefe de bomberos de New London y la oficina del jefe de bomberos del estado están investigando.