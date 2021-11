Autoridades investigan muerte sospechosa en Nashua, NH

Las autoridades están investigando una muerte sospechosa el viernes por la mañana en Nashua, New Hampshire.

La investigación de la muerte se centra en una casa multifamiliar en Auburn Street, dijo la Oficina del Fiscal General de New Hampshire en un comunicado de prensa a las 4 a.m. Dijeron que no parece haber ningún peligro para el público.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un vecino que no quería aparecer en cámara dijo que escuchó a alguien gritar alrededor de las 11:30 p.m. del jueves.

Una familia del valle asegura perdieron casi $10,000.

Una patrulla de la policía ha estado estacionada fuera del edificio durante toda la mañana y se ha visto a un par de agentes entrando. Según los informes, la policía está buscando órdenes de registro para registrar las instalaciones.

Se dará a conocer información adicional a medida que esté disponible, dijo la oficina del fiscal general.