Autoridades publican foto de cómo luciría Vanessa Morales, niña desaparecida desde diciembre de 2019

El Departamento de Policía de Ansonia y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados han publicado una foto modificada de cómo luciría Vanessa Morales, una niña que ha estado desaparecida desde diciembre de 2019 cuando su madre fue encontrada muerta en su casa.

Vanessa Morales tenía 1 año al momento de su desaparición. Ahora tiene casi 2 años y medio.

Ansonia Police

Los oficiales de Ansonia respondieron a una casa en Myrtle Avenue el 2 de diciembre de 2019 después de que Christine Holloway, de 43 años, no se presentara al trabajo y su familia no supiera nada de ella. Los oficiales encontraron a Holloway muerta y no había rastro de Vanessa, de 1 año.

Se emitió una alerta ámbar para Vanessa, pero nunca la encontraron.

La muerte de Holloway se consideraría un homicidio. En febrero de 2020 , José Morales, quien estaba saliendo con Holloway y es el padre de Vanessa, fue arrestado y acusado de asesinato y alteración de evidencia en la muerte de Holloway. José Morales fue la última persona conocida en ser vista con Vanessa, según la policía de Ansonia. Se declaró inocente de los cargos de asesinato.

Cualquier persona con información sobre la desaparición de Vanessa Morales debe llamar al Departamento de Policía de Ansonia al 203-735-1885 o a través de Tip411.

La policía publicó anteriormente una lista de elementos que Holloway solía cuidar de Vanessa y que nunca se encontraron.