La policía todavía está buscando a un atacante en serie en Waltham, Massachusetts, que creen que está detrás de 11 agresiones no provocadas en las últimas semanas.

La policía de Waltham había dicho que creían que el mismo hombre sospechoso es responsable de 10 incidentes separados en los que hombres fueron agredidos y, a veces, golpeados en la cara o la cabeza con un objeto. La policía dijo que no tiene informes de que se haya utilizado un arma de fuego durante ninguno de los asaltos.

El ataque más reciente fue reportado el viernes por la noche por un hombre que dijo que un objeto contundente lo golpeó en la cara.

La policía informó de un undécimo incidente el lunes, aunque tuvo lugar antes del incidente del viernes por la noche. Alguien fue golpeado con un objeto contundente en el centro de Waltham, según un aviso anónimo proporcionado a la policía.

Cinco de los incidentes ocurrieron cerca del complejo de apartamentos Gardencrest y otros cinco en el centro de la ciudad. Los ataques han ocurrido entre las 5:30 y las 11:30 p.m.

Tanto la policía de Waltham como la policía del estado de Massachusetts patrullaron el domingo por la noche cerca de Gardencrest, incluido un helicóptero para vigilar.

Los residentes están tratando de dar sentido a los incidentes aparentemente aleatorios.

"No tengo idea de por qué alguien haría esto, y me asusta, realmente me aterroriza", dijo Jackie Sol, residente de Waltham.

"Yo paseo a mi perro. Puede estar afuera y lastimarme ", dijo Cris Elias, otro residente de Waltham.

La policía publicó un video de vigilancia el sábado por la noche de un sospechoso que creen que podría ser el responsable. Un video muestra al sospechoso caminando y el otro lo muestra huyendo.

Una de las víctimas dijo que estaba fumando un cigarrillo junto al contenedor de basura cerca de su apartamento cuando fue brutalmente agredido por el hombre con un objeto contundente.

Un cartero del complejo de apartamentos también fue atacado.

La policía de Waltham instó a los residentes que viven en el área a estar al tanto de sus alrededores y a contactar a la policía con cualquier información.