Avería en trenes ocasiona breve suspensión de servicio en la Línea Verde de la MBTA

El servicio de trenes se reanudó el miércoles por la noche tras la suspensión parcial de la Línea Verde en Boston, según la MBTA.

Las autoridades informaron poco después de las 7:30 p.m. que el servicio se interrumpió entre Park Street y Government Center. Alrededor de las 8:20 p.m., se restableció.

Dos trenes quedaron inutilizados en Park Street, según la MBTA.

