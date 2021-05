Avión de los Patriots entrega 500,000 vacunas contra el COVID-19 a El Salvador

El avión del equipo de los New England Patriots ha entregado 500,000 vacunas COVID de fabricación china a El Salvador, y en el proceso se insertó inadvertidamente en una lucha geopolítica e irritable por la influencia en América Latina.

El avión de los Pats fue recibido a su llegada a San Salvador el miércoles temprano, poco después de la medianoche, por el máximo diplomático de China en el país centroamericano.

Mientras que el Boeing 767 estaba adornado con el logotipo rojo, blanco y azul de los seis veces campeones del Super Bowl, el compartimento de carga se abrió para descargar una enorme caja con escritura china. El embajador Ou Jianhong dijo que China "siempre será un amigo y socio" de El Salvador.

Sus comentarios fueron una excavación no tan sutil al gobierno de Biden, que en las últimas semanas criticó al presidente Nayib Bukele por la destitución de varios magistrados de la Corte Suprema y un fiscal superior, que advirtió que socava la democracia de El Salvador.

Bukele, quien no ha tenido reparos en aprovechar los lazos en ciernes con China para buscar concesiones de Estados Unidos, promocionó la entrega de la vacuna, la cuarta de El Salvador desde Beijing desde que comenzó la pandemia, en varias publicaciones en las redes sociales. Hasta la fecha, el país ha recibido 2.1 millones de dosis de China, pero ni una sola inyección de Estados Unidos, su aliado tradicional y mayor socio comercial, así como hogar de más de 2 millones de inmigrantes salvadoreños.

"Go Pats", tuiteó Bukele el jueves con una cara sonriente y un emoji de gafas de sol, a pesar de que el equipo en sí no tuvo casi nada que ver con el vuelo, que fue organizado por una empresa que alquila el avión cuando el equipo no lo usa.

Esta semana, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China, que asesora al Congreso sobre las implicaciones de seguridad nacional del ascenso de China, advirtió que Estados Unidos necesitaba comenzar a enviar sus propias vacunas a la región o arriesgarse a perder el apoyo de sus aliados desde hace mucho tiempo.

Stacey James, portavoz de los Patriots, dijo que el equipo no jugó un papel directo en la entrega de la vacuna y descartó las sugerencias de que estaba tomando partido en una pelea geopolítica. El año pasado, al comienzo de la pandemia, el propietario de los Patriots, Robert Kraft, negoció un trato con China utilizando uno de los dos aviones del equipo para transportar 1 millón de máscaras N95 de Shenzhen a Boston. El avión, cuando el equipo no lo usa, es alquilado para vuelos fletados por Eastern Airlines, con sede en Filadelfia, dijo James.

"Es genial estar asociado con misiones positivas para entregar vacunas donde se necesitan", dijo James. "Pero esta no era una misión política".

Como parte de su diplomacia de vacunas, China ha prometido aproximadamente 500 millones de dosis de sus vacunas a más de 45 países, según un recuento de Associated Press. Y solo cuatro de los muchos fabricantes de vacunas de China afirman que pueden producir al menos 2,600 millones de dosis este año.

Los funcionarios de salud de EE. UU. no han certificado que las vacunas chinas sean efectivas y el secretario de Estado Antony Blinken se ha quejado de la politización de China de sus ventas y donaciones de vacunas.

Pero muchos en el mundo en desarrollo que luchan por inocular a sus poblaciones tienen poca tolerancia por las malas palabras de China y acusan a los Estados Unidos de acumular vacunas hechas en el occidente. El lunes, el presidente Joe Biden se comprometió a compartir 20 millones de dosis adicionales de vacunas de sus propias existencias en las próximas seis semanas, lo que eleva el compromiso total de Estados Unidos en el exterior a 80 millones.

Los países de América Latina también están agradecidos por la inversión china en importantes proyectos de infraestructura y la compra de productos básicos de la región en medio de la recesión inducida por la pandemia.