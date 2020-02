El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con Cambridge Health Alliance. El mismo no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo Nueva Inglaterra. Para conocer más sobre Hartford HealthCare, visita Cambridge Health Alliance.

En Massachusetts, una de cada cinco personas habla un idioma que no es inglés en casa, por lo que el estado ha promovido el uso de intérpretes médicos para personas de inglés limitado. Por eso es muy importante recordar a la comunidad hispana su derecho a un intérprete a la hora de tener que comunicarse con personal médico. El idioma no tiene que ser una barrera para poder informarnos y tomar las mejores decisiones en cuanto a salud se refiere. Susana Jacobus forma parte de nuestro equipo de intérpretes y nos explica en este video cómo desempeña su labor y cuál es su importancia.

No hablar inglés no es un pretexto para no tomar el control de tu salud. Llama ya al (617) 665-1305 o visita Cambridge Health Alliance para encontrar un doctor de acuerdo a tus necesidades.