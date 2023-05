Bailarines de Rhode Island revolucionan las pistas de baile

¿Qué es el 'Ballroom'? Una disciplina de baile que tiene diferentes estilos, y mezcla estilos como vals, tango, chachachá, salsa, mambo... así definen el ballroom o 'baile de salón' Roger y Arismel, bailarines, coreógrafos y artistas radicados en Rhode Island.

En esta edición de "Un Café con" entrevistamos a esta pareja de performers profesionales que llevan toda su vida perfeccionando ritmos como jazz, urbano, acrobacias, ritmos latinos, bailes de salón, y mucho más.

Han competido y trabajado en televisión, programas, reconocidos internacionales como 'Dancing with the stars' y 'The dancer' en España. También han participado en videoclips de alto nivel internacional con la cantante Dua Lipa y su canción 'Let's get physical', entre otros.

Ahora se desenvuelven como instructores en Fred Astaire Dance Studios en Warwick, Rhode Island, y representan al estudio en múltiples competencias a nivel nacional, posicionándose en el tercer lugar en el ranking del National Dance Council of America.

Conoce más de ellos en instagram, youtube y facebook.