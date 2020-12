Baker dice que el estado planea lanzar un segundo hospital temporal para el coronavirus en Lowell

El hospital de campaña de Worcester que se está preparando en medio de un segundo aumento de COVID-19 tendrá "mucha más capacidad" que cuando estuvo activo en la primavera, dijo el jueves por la mañana el gobernador Charlie Baker, y estará listo para recibir pacientes el domingo. .

"Los hospitales de campaña desempeñan un papel fundamental en nuestra estrategia de preparación que nos ayuda a aliviar la presión sobre el sistema de atención médica en general y permite que los hospitales se concentren en pacientes que no tienen COVID", dijo Baker después de recorrer el hospital de campaña que la Guardia Nacional está estableciendo en la DCU. Centro en Worcester. A plena capacidad, se espera que pueda acomodar a 220 pacientes.

Baker también anunció que pronto tendrá más que decir sobre los planes para establecer un hospital de campaña en Lowell junto con el Lowell General Hospital. La secretaria de Salud y Servicios Humanos, Marylou Sudders, dijo que también se están discutiendo si abrir otro hospital de campaña en la costa sur, pero dijo que en este momento no hay planes para abrir un hospital de campaña en Boston.

Incluyendo a todos los pacientes del hospital, el 73% de las 11.000 camas que no son UCI en los hospitales de Massachusetts estaban ocupadas y el 56% de las 1.800 camas UCI estaban llenas hasta el martes, según el Departamento de Salud Pública. La parte noreste del estado parece estar bajo mayor estrés: su capacidad de UCI está al máximo y el 82% de las camas que no son de UCI ya están llenas. En el centro de Massachusetts, el 75% de las 1,200 camas que no son de UCI están ocupadas y el 67% sus camas de UCI están llenas, ambos por encima del promedio estatal.

Hasta el martes, había 126 personas con COVID-19 que necesitaban un ventilador para respirar por ellas o para ayudarlas a respirar, y un total de 1.259 personas fueron hospitalizadas en Massachusetts con casos confirmados de COVID-19.

Baker advirtió el jueves que "un día no marca una tendencia", y dijo que su administración monitoreará de cerca los datos en los próximos días para ver si los casos continúan aumentando después de las vacaciones de Acción de Gracias.

Baker dijo el martes que Massachusetts no está planeando ninguna regulación adicional de COVID-19, al tiempo que advierte sobre un número creciente de grupos de coronavirus en los lugares religiosos.

Reiteró el jueves que seguirá monitoreando los datos y tomando sus decisiones en base a la información disponible. Dijo que si se implementaran nuevas restricciones, el público recibiría una amplia advertencia.

Con la posibilidad de una vacuna en el horizonte, Baker volvió a decir que hay "motivo para el optimismo". Pero instó a los residentes a seguir tomando precauciones para evitar que los casos sigan aumentando.

"Todavía hay mucho trabajo por delante para evitar que la propagación del COVID infecte a más personas aquí en Massachusetts", dijo. "La gente necesita estar alerta. No estamos listos para cambiar a la normalidad".