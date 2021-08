Baker sobre el informe de Cuomo: ‘No veo cómo puede continuar haciendo su trabajo’

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dijo que no ve cómo Andrew Cuomo puede continuar como gobernador de Nueva York después de que una investigación descubriera que Cuomo acosaba sexualmente a casi una docena de mujeres.

Tanto Baker, un republicano, como Cuomo, un demócrata, fueron aclamados por su liderazgo durante la crisis del COVID-19. Pero ahora se encuentran en extremos opuestos del espectro político.

Baker dijo el martes que si bien no ha leído el informe, la cobertura de noticias haría casi imposible que Cuomo permaneciera en el cargo.

"Si la cobertura de noticias, que es extraordinaria, es, y supongo que lo es, una representación precisa del informe en sí, entonces no veo cómo puede continuar haciendo su trabajo", dijo. .

"Mire, estos son trabajos públicos y conllevan una cantidad significativa de responsabilidad", agregó Baker. "Y un informe como ese, basado en los informes que he visto hasta ahora, creo que le dificulta mucho continuar en ese trabajo basado en lo que creo que es el nivel de responsabilidad que conlleva este cargo o cualquiera de estos".

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, y el equipo de abogados seleccionados para investigar las denuncias de acoso sexual contra Cuomo publicó un informe público de sus hallazgos el martes. La investigación encontró que Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres dentro y fuera del gobierno estatal y trabajó para tomar represalias contra una de sus acusadoras.

Cuomo negó las acusaciones y dijo en una respuesta grabada a los hallazgos que "los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito" y que "nunca tocó a nadie de manera inapropiada ni hizo insinuaciones sexuales inapropiadas".

El martes también se le preguntó a Baker sobre los informes de que el ex presidente Barack Obama planea organizar una fiesta de cumpleaños número 60 para él con casi 700 invitados y personal en la propiedad de su familia en Martha's Vineyard.

La fiesta se llevará a cabo al aire libre y, según los informes, todos los invitados deberán presentar pruebas de COVID negativas antes de poder ingresar.

Baker dijo que no fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Obama, "pero puedo decirles que si me hubieran invitado, lo habría rechazado porque creo que 700 personas en un evento como ese no es una buena idea".

Los funcionarios de salud de Massachusetts publicaron una nueva guía recomendando que las personas completamente vacunadas usen mascarillas en lugares públicos e interiores bajo ciertas condiciones. Los funcionarios de educación estatales también publicaron una guía con firmeza recomendando que los estudiantes de sexto grado y menores usen máscaras en el interior cuando comiencen las clases este otoño.

Baker dijo que no tiene planes en este momento de cambiar esa guía, a pesar de la decisión de la ciudad de Nueva York de exigir pruebas de vacunación para restaurantes, gimnasios y teatros y las llamadas de la senadora estatal demócrata Becca Rausch para implementar un mandato de máscara universal en todos Escuelas de Massachusetts.