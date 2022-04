Bar de Boston pierde licencia de licor tras apuñalamiento

La Junta de Licencias de Bebidas Alcohólicas de Boston decidió suspender indefinidamente la licencia de licor de Sons of Boston el jueves después de un apuñalamiento fatal el fin de semana del Día de San Patricio.

El pub, ubicado en Union Street, ya fue despojado de su licencia de entretenimiento después de que un portero fuera acusado de apuñalar mortalmente a un veterano de la Marina el sábado 19 de marzo.

La víctima fue identificada el lunes siguiente como Daniel Martínez, de Illinois, de 23 años. Ese mismo día, el portero, Álvaro Omar Larrama, de 39 años, de East Boston, se entregó a la policía y fue procesado por un cargo de asesinato en el Tribunal Municipal de Boston.

Los fiscales dijeron que el marine estaba de visita desde Illinois cuando el portero se negó a dejarlo entrar a él y a su amigo en Sons of Boston, antes de seguirlo por la calle y apuñalarlo. La familia de Martínez anunció la semana pasada que planea presentar una demanda contra el establecimiento.

La licencia de licor del bar estaba en pleno vigor y el bar ha permanecido abierto desde el apuñalamiento fatal. Durante una audiencia de revisión de licencia de licor el martes, los funcionarios descubrieron que el bar no realizó una verificación de antecedentes del ex portero y no sabía que tenía un cuchillo sobre él la noche del apuñalamiento.

Durante otra audiencia el jueves, la Junta de Licencias de la ciudad encontró que el bar estaba violando los términos de su licencia por seis cargos y lo suspendió. La presidenta Kathleen Joyce emitió una evaluación mordaz de la gerencia de Sons of Boston, y señaló que habían comparecido ante la Junta al menos dos veces desde diciembre por otros incidentes y no proporcionaron el plan de seguridad solicitado ni implementaron la capacitación.

Aparentemente, la gerencia no tenía control sobre su propio personal, dijo Joyce, y tuvo un "lapso de juicio impresionante" cuando la gerencia no llamó a la policía después del apuñalamiento fatal. Joyce alegó que el video de seguridad mostró que una empleada le llevó a Larrama una muda de ropa antes de permitirle salir del bar por una puerta trasera.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, intervino sobre la situación el miércoles.

“Nuestra ciudad es una ciudad acogedora y prosperamos con las visitas de residentes de diferentes vecindarios de residentes de todo el país”, dijo Wu. “Así que realmente queremos asegurarnos de que estamos tomando medidas rápidas y entendiendo lo que sucedió aquí para que podamos estar muy seguro de que no vuelva a suceder.”