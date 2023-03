Beacon Hill considerará extender beneficios adicionales de SNAP, a medida que se recorta ayuda de la pandemia

Cientos de miles de hogares de Massachusetts están en alerta, antes de recibir su último pago aumentado de SNAP el jueves.

A medida que finalicen los fondos de SNAP de emergencia relacionados con la pandemia, muchas familias tendrán menos dinero en sus bolsillos para alimentos y necesidades, todo mientras el país experimenta costos récord.

Sin embargo, los legisladores de Beacon Hill abordarán el tema el miércoles y discutirán la financiación que extendería los pagos adicionales para las familias de Massachusetts. El problema afecta a unas 630,000 familias en el Estado de la Bahía, que han estado recibiendo dinero adicional de SNAP gracias a una medida del gobierno federal relacionada con la pandemia.

En promedio, la asignación de emergencia de SNAP ha agregado $151 adicionales al beneficio mensual normal de un hogar de $335 en Massachusetts, según el Departamento de Asistencia Transitoria.

La gobernadora Maura Healey reservó $130 millones en su presupuesto complementario para mantener los beneficios adicionales de SNAP durante unos meses más. La Cámara se ocupará del proyecto de ley el miércoles y ha habido buenos indicios de que los legisladores aprobarán los fondos.

La propuesta proporcionaría a los beneficiarios de SNAP el 40% de su asignación previamente mejorada durante otros tres meses, lo que su oficina denominó una "rampa de salida" al final de los beneficios ampliados.

Sin embargo, no se espera que el Senado tome el proyecto de ley esta semana, lo que significa que cualquier extensión de los beneficios adicionales de SNAP tendrá que esperar la firma de la gobernadora.

El proyecto de ley también mantendría en funcionamiento el programa de comidas gratuitas del estado.

El programa de emergencia fue promulgado por el Congreso al comienzo de la pandemia en marzo de 2020 y se amplió un año después. Originalmente, los beneficios adicionales estaban destinados a continuar mientras la emergencia de salud pública de COVID-19 estuviera vigente. Ahora está programado para expirar en mayo.

Pero 18 estados ya redujeron los pagos de más de 10 millones de personas y el Congreso decidió finalizar el programa antes de tiempo, intercambiando los beneficios adicionales por un nuevo programa permanente que brinda dinero adicional a familias de bajos ingresos para reemplazar las comidas escolares durante el verano.

Los expertos dan crédito a los fondos de emergencia por asegurar que la mayoría de los estadounidenses tuvieran suficientes alimentos para comer, a pesar de la pandemia. Alrededor del 10 % de los hogares de EE. UU. tuvieron problemas para obtener suficientes alimentos en 2020 y 2021, prácticamente sin cambios con respecto a los niveles anteriores a la COVID.

Los beneficios de SNAP pueden subir y bajar con la inflación y otros factores. Los beneficios máximos aumentaron un 12% en octubre para reflejar un ajuste anual por costo de vida impulsado por precios más altos de alimentos y otros bienes. Pero los pagos bajaron para aquellos que también reciben Seguridad Social debido al aumento del costo de vida del 8.7% en ese programa el 1 de enero.

The Associated Press y The State House News Service contribuyeron a este informe.