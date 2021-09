Belichick admite que los Patriots “no eran tan buena opción” para Tom Brady como Tampa

Finalmente lo logramos.

Esta es la semana en que el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, hará su tan esperado regreso al Gillette Stadium para enfrentar a su ex equipo, los New England Patriots, en un enfrentamiento "Sunday Night Football".

Es la primera, y probablemente la última vez, que Brady jugará contra los Patriots en Foxboro.

Esta semana habrá mucha discusión sobre la decisión de Brady de dejar a los Patriots como agente libre en 2020. ¿Quién tiene la culpa? ¿Debería / podría haberse quedado?

Al entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, se le hicieron varias preguntas relacionadas con Brady durante su entrevista semanal del lunes por la mañana en el programa de WEEI "The Greg Hill Show". En un intercambio, hizo una admisión interesante sobre los Patriots.

Pregunta: "Bill, en el transcurso de tu tiempo juntos con Tom, dijiste docenas de veces que no había mariscal de campo que preferirías tener. ¿Cuándo cambió eso?

Belichick: “Nunca cambió”.

Pregunta: "Entonces, ¿querías que Tom volviera a firmar aquí después de la temporada 2019?"

Belichick: "Creo que hemos pasado por todas las dinámicas de eso. Hubo muchas cosas allí. Miró sus opciones y tomó una decisión. No éramos una opción tan buena como Tampa. Entonces, quiero decir , tendrías que preguntarle sobre todo eso. Pero eso realmente no era una cuestión de no quererlo, eso es seguro".

Belichick no se equivoca en que los Bucs sean una mejor opción en ese momento, aunque es un poco sorprendente escucharlo decirlo.

Brady fue a un equipo con dos de los mejores receptores de la liga: Mike Evans y Chris Godwin. Tampa Bay luego agregó otro receptor de élite en Antonio Brown, además de canjear por Rob Gronkowski.

A pesar de que la defensa de los Bucs ha tenido problemas para comenzar la temporada 2021, esa unidad todavía está cargada de talento en muchas posiciones y jugó muy bien durante los playoffs de 2020.

En pocas palabras, los Buccaneers estaban más cerca de competir que los Patriots después de la campaña de 2019. Todo lo que los Bucs necesitaban era una mejora como mariscal de campo sobre Jameis Winston, y Brady lo proporcionó con su temporada de 40 touchdowns en camino a ganar otro Super Bowl.

Mientras tanto, los Patriots probablemente hayan encontrado a su próximo mariscal de campo franquicia en el novato Mac Jones. El producto de Alabama tuvo problemas en la derrota de la Semana 3 ante los Saints, pero en general a lo largo de tres juegos ha sido sólido.