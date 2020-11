Biden se proyecta ganador en en Connecticut

Las urnas estaban programadas para cerrarse en Connecticut con la llegada de las 8 p.m., sin embargo, algunos sitios de votación permanecerán abiertos, ya que la ley exige que todos los que estén en la fila puedan votar en el momento del cierre de la votación.

Alrededor de las 8:20 p.m., NBC News proyectó a Joe Biden como ganador en Connecticut.

A pesar de la cantidad histórica de personas que votaron en ausencia debido a la pandemia del coronavirus, cientos de miles de votantes de Connecticut todavía se dirigían a las urnas hoy para las elecciones, incluidos los distritos del Congreso del estado y las elecciones presidenciales. Se formaron largas filas alrededor de las 4:30 a.m. o 5 a.m., mucho antes de que abrieran las urnas a las 6 a.m. y las filas continuaron durante el día en varios lugares, y las urnas permanecieron abiertas hasta las 8 p.m. o hasta que todos en la fila en ese momento hayan tenido la oportunidad de emitir su voto.

"Las líneas se están construyendo de nuevo", dijo la secretaria de Estado Denise Merrill el martes por la noche.

Merrill dijo que a las 6 p.m., la participación de votantes era poco menos del 70%.

"Es el número más alto que puedo recordar", dijo Merrill. Dijo que cree que la última vez que la participación fue tan alta fue en 1972.

Se espera que la participación supere el 75% y quizás se acerque al 80%, dijo Merrill.

Las personas que estaban al frente de la fila en Hartford Grace Lutheran Church dijeron que habían estado esperando dos horas y media para votar.

La fila duró más de una hora en el lugar durante todo el día, según los votantes. Algunos votantes dijeron que no creen que haya suficiente personal. El moderador le dijo a NBC Connecticut que está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene.

Al mediodía, la participación de los votantes era un poco menos del 50 por ciento, según la oficina del Secretario de Estado.

Algunos votantes esperaron en fila durante 10 minutos. Otros esperaron dos horas.

Varios precintos informaron problemas temporales con los tabuladores de votación, pero los moderadores en esos lugares dijeron que todos aún podían emitir su voto. En Waterbury, en la escuela Chase de la ciudad, el tabulador de votaciones estuvo inoperativo alrededor de las 7:15 a.m. durante unos 15 minutos, según el moderador. Durante ese tiempo, las papeletas se colocaron en una urna auxiliar para su posterior procesamiento.

En Wallingford, en la escuela Rock Hill, un tabulador se ha bloqueado varias veces durante el día, según funcionarios electorales allí. Una persona de mantenimiento está ahora en el lugar a las 5:30 p.m. en caso de que necesite ser reparado nuevamente. Los atascos provocaron breves pausas en el recuento de las papeletas.

Según la oficina del Secretario de Estado, los tabuladores tienen 20 años y ni siquiera pueden conectarse a Internet. Merrill le dijo a NBC Connecticut el lunes que su plan postelectoral es actualizar los tabuladores del estado.

Sin embargo, la mayoría de los votantes no tuvieron ningún problema, incluidos los votantes de Bristol que dijeron que tuvieron una experiencia de votación fácil.

Hasta el lunes, se habían procesado 715,000 boletas de voto en ausencia y Merrill dijo que habían regresado unas 635,000. Los votantes que no los hayan devuelto pueden dejarlos en una urna hasta las 8 p.m. Martes. Todas las boletas deben enviarse al secretario municipal antes de las 8 p.m. esta noche.