Bomberos combaten masivo incendio en Lynn

Los bomberos están luchando contra un incendio de múltiples alarmas en Lynn, Massachusetts el viernes en la noche.

El departamento de bomberos de Marblehead dijo que están asistiendo en la escena en el incendio que catalogó de 5 alarmas en 60 Estes St.

Imágenes de nuestro helicóptero Sky Ranger muestran llamaradas saliendo de una estructura.

Los servicios de emergencia en caso de desastre del Ejército de Salvación dijeron que estaban respondiendo al lugar a prestar asistencia.

EDS Update: @SalArmyEDS Lynn team responding to 5-alarm fire in Lynn, Massachusetts. More details to follow.