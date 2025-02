Bomberos combaten incendio en edificio de apartamentos en East Boston

Los bomberos luchaban contra un incendio en un edificio de apartamentos en East Boston el jueves por la mañana.

Boston Fire publicó en X que fueron llamados al edificio en Saratoga Street alrededor de las 5 a.m. El fuego se extendió a los tres pisos del edificio, según los bomberos.

El incendio ha sido extinguido, pero los equipos siguen en el lugar.

Los bomberos dijeron que unas 33 personas fueron desplazadas.

"La vista desde atrás era completamente diferente a la vista frontal. Todos los pisos estaban afectados, por lo que el acceso era muy difícil, obviamente por el frío. Había mucha gente en estos edificios. Y como dije, los bomberos hicieron un gran trabajo para entrar allí", dijo el subdirector James Greene.

Todos lograron salir sanos y salvos. La causa del incendio sigue bajo investigación.

