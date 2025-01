Bomberos luchan contra incendio en una casa en Woburn

Bomberos están combatiendo un incendio en una casa en Woburn, Massachusetts, el martes por la tarde.

El incendio se reportó poco después de las 2 p. m. en Union Street.

El Departamento de Bomberos de Stoneham dijo en una publicación en X alrededor de las 3 p. m. que están ayudando al Departamento de Bomberos de Woburn en el lugar.

Ladder-1 is assisting Woburn Fire at their 2nd Alarm Fire at 56 Union St