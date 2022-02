11 desplazados tras incendio en Chelsea

Las cuadrillas de bomberos combatieron el incendio de una casa en Chelsea, Massachusetts el lunes.

El fuego fue resportado en Cottage Street y 11 personas resultaron desplazadas, dijeron autoridades.

La Cruz Roja está asistiendo a las personas cuya vivienda fue afectada. No se reportaron heridos.

La vivienda sufrió daños en un porche trasero y muy poco del fuego se extendió al interior del lugar.

Hubo un reporte no confirmado de una persona al interior, pero los bomberos hicieorn la búsqueda y no see encontró a nadie.

Las condiciones frías ocasionaron que las personas see resbalaran en el hielo.

Son los detalles disponibles por el momento