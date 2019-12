Telemundo Boston celebra Boston Pride 2017

Boston Pride anunció el martes que NBC es el socio oficial de televisión de la programación y eventos durante "Boston Pride Week 2017", que se celebrará del 2 de junio al 11 de junio. Esta es la primera vez que Boston Pride se ha asociado con una importante cadena de televisión para la celebración de una semana. El tema del desfile de Boston este año es "Stronger Together".

Para la celebración de una semana, NBC Boston y necn emitirá una edición especial de "This is New England" el 4 de junio a las 9:30 am y también reportará las últimas noticias sobre "Boston Pride Week" en sus noticieros.

Haz click aquí para ver el calendario de actividades de Boston Pride

"Estamos encantados de dar la bienvenida a NBC Boston a la familia de socios de Boston Pride. Esta es la primera vez que tenemos una emisora ​​de televisión en Boston que se compromete tanto a trabajar con nuestra comunidad y nuestra organización y estoy seguro de que a través de nuestra asociación de medios, ayudaremos a llevar a Boston Pride a un nuevo nivel , "Dijo Sylvain Bruni, Presidente de Boston Pride.

"Esta asociación envía un fuerte mensaje a nuestra comunidad de que NBC Boston está comprometida con la concientización sobre los asuntos LGBTQ y a través de la programación especial de "Pride Week ", ayudaremos a crear conciencia sobre temas de igualdad e inclusión".

Boston Pride Week 2017 comenzará con el izamiento de la bandera en la Plaza del Ayuntamiento el viernes 2 de junio y continuará con los eventos a lo largo de la semana, concluyendo con el desfile y el Festival anual de Boston el sábado 10 de junio y el Rally Pride Block Parties el domingo 11 de junio en Back Bay y Jamaica Plain.

El tema del desfile "Stronger Together" pone de relieve el compromiso de Boston Pride de aumentar la conciencia de la interseccionalidad, la superposición de las identidades sociales y cómo la discriminación contra uno en última instancia representa la discriminación contra todos.

"NBC Boston se ha comprometido a destacar las historias positivas de nuestra comunidad y nos sentimos honrados de asociarnos con Boston Pride para Pride Week 2017", dijo Mike St. Peter, director general y presidente de NBC Boston, Necn y Telemundo Boston. La comunidad LGBTQ es importante para Boston y nosotros en NBC Boston queremos ayudar a amplificar sus voces durante la semana y más allá".

Boston Pride, una organización totalmente voluntaria, ha trabajado durante 47 años para producir y apoyar la programación que incluye todo el espectro de la comunidad LGBTQ local. Su programa emblemático, Boston Pride Week, incluye eventos muy grandes como el desfile anual del Orgullo y el Festival (el evento público anual más grande en Nueva Inglaterra).

Boston Pride también organiza una multitud de eventos específicamente para jóvenes, personas mayores, grupos como Black Pride y Latinx Pride y mucho más. Boston Pride es el editor de Boston Pride Guide, una revista gratuita y de la comunidad, así como el financiador del Community Fund, un programa basado en donaciones que apoya financieramente la organización de base en nuestra comunidad.