Boston Pride for the People anuncia fechas para su parada y festival de 2025

Boston Pride For The People, la organización liderada por voluntarios detrás de la celebración del Orgullo más grande en Nueva Inglaterra, anunció el lunes que el Desfile del Orgullo de 2025 se llevará a cabo el sábado 14 de junio, acompañado de festivales en Boston Common y en City Hall Plaza.

“Estos últimos dos años, he tenido el placer de ver un hermoso océano de amor, alegría y euforia en las calles de Boston, todo arraigado en la liberación LGBTQ+. Espero que este año sea igual de conmovedor”, dijo Adrianna Boulin, presidenta de Boston Pride For The People. “Nuestro compromiso de construir una celebración que refleje las formas dinámicas en que las comunidades LGBTQ+ honran el Orgullo sigue siendo fuerte”.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Al igual que en años recientes, Boston Pride for the People dará inicio a sus celebraciones el 14 de junio con un desfile que comienza en Copley Square y recorre South End y Back Bay, culminando en Boston Common, donde se llevará a cabo un concierto y festival para todas las edades. Por la tarde se llevará a cabo una fiesta callejera para mayores de 21 años en City Hall Plaza.

“Boston siempre es un modelo de amor, resiliencia e inclusión”, afirmó la alcaldesa Michelle Wu. “Al reunirnos para el Desfile y Celebración del Orgullo del Pueblo de Boston 2025, honramos la vibrante diversidad de nuestra comunidad LGBTQ+. Frente a la incertidumbre, nuestra ciudad se mantiene firme en su compromiso con la igualdad y la justicia para todos. El Orgullo no es solo una celebración, es un poderoso recordatorio de que nuestra fuerza radica en la unidad, y Boston siempre será un lugar al que todos pertenecemos".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Se estima que más de 1 millón de personas asistieron al Desfile y Festivales del Orgullo en junio de 2024, el segundo año de Boston Pride for the People como organizador. Se estima que 15.000 personas marcharon desde Copley Square hasta Boston Common en el desfile, con la participación de 316 grupos contingentes.

La celebración de este año se llevará a cabo en medio de ataques continuos contra las personas LGBTQ+ y otras comunidades marginadas.

“Los ataques a las personas transgénero apuntan al corazón de las comunidades LGBTQ+. Tienen como objetivo infundir miedo en todas las personas LGBTQ+”, dijo Chastity Bowick, miembro del Comité Organizador de Boston Pride for the People. “En medio de tanto vitriolo, queremos que BP4TP sea una celebración de la alegría trans, un acto de resistencia en sí mismo. Estoy emocionada de ver a toda la comunidad queer y a nuestros aliados unidos este verano”.

La inscripción para organizaciones tanto para el desfile como para los festivales ya está abierta. Boston Pride for the People también invita a la comunidad a enviar ideas para el tema de este año, que se pueden encontrar aquí.

Las personas y organizaciones interesadas en patrocinar la celebración de este año pueden enviar un correo electrónico a sponsor@bp4tp.org. Los patrocinios ayudan a cubrir los costos de producción de los eventos y permiten que Boston Pride for the People reduzca los costos de inscripción para organizaciones más pequeñas. Cualquier persona interesada en ser voluntaria puede inscribirse en https://bostonprideforthepeople.org.