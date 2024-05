Juicio de Karen Read: testifican los sobrinos de John O’Keefe

El juicio por asesinato de Karen Read se reanudará el martes después del largo fin de semana festivo, y será el único día de esta semana en el que el tribunal se reunirá sobre el caso.

El equipo de defensa de Karen Read había prometido "fuegos artificiales" cuando el agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Brian Higgins, subiera al estrado la semana pasada, y Higgins fue el único testigo que testificó el viernes, pasando horas respondiendo preguntas de la fiscalía. Los abogados de Read han dicho que Higgins tenía el motivo, la oportunidad y los medios para atacar al oficial de policía de Boston John O'Keefe la noche en que murió.

Higgins es un testigo clave de la acusación debido a sus coquetos intercambios de mensajes de texto con Read. El viernes, leyó en voz alta mensajes de texto entre él y Read que fueron enviados en las semanas previas a la muerte de O'Keefe. En un momento, dijo que Read "le plantó un beso".

La fiscalía utilizó el testimonio de Higgins la semana pasada para demostrar que Read y O'Keefe estaban teniendo problemas en su relación en un intento de darle al jurado el motivo por el cual Read era responsable de la muerte de su novio.

Pero los mensajes entre Higgins y O'Keefe finalmente disminuyeron y Higgins se deshizo del teléfono en el que estaban. Es algo que los abogados de Read señalaron en su contrainterrogatorio para introducir el motivo de que tal vez Higgins tenía motivos para matar a O'Keefe. Higgins será el primero en subir al estrado el martes, el único día de testimonio esta semana.

Read está acusada de golpear a su novio, O'Keefe, con su camioneta y dejarlo morir en la nieve el 29 de enero de 2022. Se declaró inocente de asesinato en segundo grado y otros cargos, y su equipo de defensa afirmó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estatales y locales incriminaron a Read y permitieron que el verdadero asesino quedara libre.

El cuerpo de O'Keefe fue encontrado afuera de la casa de otro oficial de policía de Boston, Brian Albert, y la defensa argumenta que su relación con la policía local y estatal empañó su investigación.

Testimonio de Brian Higgins

Higgins fue el primer testigo en subir al estrado el viernes, poco antes de las 9:15 a.m.

Es amigo de Albert y estuvo presente en la fiesta en la casa de Albert en Fairview Road horas antes de que O'Keefe fuera encontrado muerto afuera, según documentos judiciales y testimonios de testigos. Anteriormente había intercambiado mensajes de texto coquetos con Read, según documentos judiciales de la fiscalía.

Es uno de los tres hombres que, según el equipo de defensa de Read, tenían motivos, oportunidades y medios para atacar a O'Keefe esa noche.

Los fiscales han dicho que las declaraciones de la defensa sobre Higgins carecen de pruebas y constituyen una historia "fantasiosa".

El fiscal adjunto Adam Lally comenzó preguntando a Higgins sobre los acontecimientos del 28 y 29 de enero de 2022.

Higgins habló de cómo él, Brian Albert, Kevin Albert y otro oficial habían estado en la ciudad de Nueva York el 28 de enero para asistir al funeral de un oficial de policía y regresaron a Massachusetts ese día antes de una tormenta de nieve inminente.

Dijo que al regresar a Canton esa noche, fue al Hillside Pub, donde tenía previsto encontrarse con Brian Albert. Dijo que condujo su Jeep, que tenía un quitanieves, hasta el bar y llegó allí en algún momento después del anochecer.

Higgins dijo que Albert llegó casi al mismo tiempo, pero no recordaba si fue antes o después de él.

Dijo que pasó aproximadamente una hora allí, comiendo y bebiendo algo, y Albert se fue unos 15 minutos antes que él para ir al Waterfall Bar & Grill para encontrarse con su esposa y su familia y posiblemente con otras personas. Higgins dijo que Albert lo invitó a unirse a ellos, y así lo hizo, llegando alrededor de las 9 p.m.

Higgins dijo que O'Keefe y Read, a quienes consideraba amigos, estaban entre la gente en Waterfall esa noche.

Higgins dijo que el grupo finalmente abandonó el bar y que él y otros fueron invitados a regresar a la casa de Brian Albert, donde la gente se estaba reuniendo para el cumpleaños del hijo de Albert. Dijo que terminó saliendo de la casa de Albert entre las 12:30 y la 1 a. m. del 29 de enero, y dijo que fue una de las primeras personas en abandonar la reunión.

Testificó que nunca vio a O'Keefe ni a Read en la casa de Albert. Dijo que en un momento le envió un mensaje de texto a O'Keefe: "¿Dónde estás?". pero nunca recibió respuesta.

Después de salir de la casa de Albert, Higgins dijo que fue al Departamento de Policía de Canton, donde tenía una oficina y guardaba sus vehículos ATF. Dijo que fue allí para trasladar sus vehículos de trabajo a un área diferente del estacionamiento para que pudieran arar el lote esa noche.

De allí, dijo, se fue a su casa y comió algo, tomó un par de tragos y se fue a dormir.

Higgins dijo que se despertó esa mañana alrededor de las 6:30 sus teléfonos de trabajo personales sonaron. Dijo que el jefe de policía de Cantón, Kenneth Berkowitz, y Brian Albert lo estaban llamando. Dijo que descartó la llamada de Berkowitz debido a que era temprano, pero luego se preocupó un poco cuando vio a Albert llamar tan temprano después de haber estado despierto hasta tarde la noche anterior.

Dijo que después de enterarse de que habían encontrado a O'Keefe en el césped de los Albert, fue directamente a la casa de los Albert en Fairview Road. También detalló su entrevista con los investigadores de la policía estatal que investigan la muerte de O'Keefe, incluido cómo revisaron sus textos anteriores con O'Keefe.

Higgins también testificó sobre la única vez que visitó la casa de O'Keefe, el 16 de enero de 2022, para el final de un partido de los New England Patriots. Dijo que llegó bien entrada la segunda mitad, y que O'Keefe y Read estaban allí.

"Me sentí mal porque nunca había estado allí", dijo. "Me lo habían preguntado repetidamente. Sabía que probablemente sería el último partido de la temporada".

Mientras estuvo allí, dijo que jugó videojuegos con el sobrino de O'Keefe.

Higgins se emocionó durante esta parte del testimonio y lloró al recordar el encuentro.

Después del descanso de la mañana, Higgins testificó que el 12 de enero de 2022 recibió un mensaje de texto de Read. Era la primera vez que ella le enviaba un mensaje de texto, dijo.

"Hola Brian, soy el herbicida", decía el texto de Read.

Higgins respondió con un signo de interrogación.

Dijo que el texto de Read se basó en una interacción que tuvo con ella, "una especie de apodo que ella adoptó".

Higgins dijo que un día, cuando salía de su casa en Canton, viajando por Pleasant Street, vio a Read al costado de la casa de O'Keefe, usando una cortadora de malezas. Él dijo que tocó la bocina y ella le señaló con el dedo, aparentemente sin reconocerlo. Entonces hizo girar el vehículo y se detuvo para bajar la ventanilla.

Dijo que ella le dijo que "dejara esa (improperio)" y que su novio era un policía de Boston. En ese momento, se dio cuenta de quién era y Higgins dijo que el comentario del "maletero" se convirtió en una especie de broma.

Luego, Higgins repasó varios otros mensajes de texto entre él y Read, donde Higgins le preguntó cómo consiguió su número de teléfono.

La conversación de texto continuó, con los dos hablando de que Higgins posiblemente se uniría a Read y O'Keefe en unas vacaciones en Florida, y que Read y O'Keefe posiblemente se unirían a Higgins en un viaje a Nashville.

En un momento, Read le dijo a Higgins: "Eres una especie de solitario. Lo cual yo solía ser".

"En realidad no, tengo un montón de amigos, pero sólo dejo entrar a un puñado de amigos con los que soy cercano", dijo Higgins. "¿Entonces crees que me has descubierto?"

El intercambio de mensajes de texto continuó, con Higgins y Read discutiendo cómo el padre de Higgins murió de cáncer en 2020.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de O'Keefe, su novio.

También hablaron de una ex novia de Higgins, y él le dijo que habían roto el corazón hace un tiempo.

En un momento, Read invitó a Higgins a pasar el rato con ella y O'Keefe, pero él dijo que no quería entrometerse en la noche de parejas.

"Simplemente deja de ser tan anti-parejas", respondió Read. "La mayoría de las parejas ni siquiera se caen bien".

"Nombra algunos", dijo Higgins.

"¿Nombra algunos? No lo sé… ¿todos? Todos quieren pasar el rato con personas solteras", dijo Read.

En un momento durante la conversación, Read le envió un mensaje de texto a Higgins: "Estás sexy".

El respondió. "¿Hablas en serio o estás jugando conmigo?"

"No, lo digo en serio", dijo Read.

"El sentimiento es mutuo", dijo Higgins. "¿Eso es malo? ¿Cuánto tiempo has pensado eso???"

Read luego preguntó si Higgins estaba bien conduciendo, diciendo que preferiría que se quedara en la casa donde ella y O'Keefe vivían.

Higgins dijo que el intercambio de mensajes de texto se produjo una noche en la que visitó la casa de los O'Keefe. Esa noche, cuando salió de casa, dijo que Read "le plantó un beso" en los labios. Lo describió como un beso romántico, "no como el de un amigo".

Volviendo a los intercambios de mensajes de texto, Higgins dijo: "Ojalá. Creo que estás jugando conmigo".

"¿De dónde vienen estos sentimientos?" le preguntó a Read.

Higgins dijo que toda su comunicación por mensaje de texto entre él y Read tuvo lugar entre el 12 y el 29 de enero de 2022, el día en que murió O'Keefe.

"Básicamente estaba tratando de descubrir cuáles eran las intenciones de la acusada. ¿Estaba interesada en mí, estaba ella al final de su relación con John, estaba tratando de convertirme en un arma contra John y ponerme en el medio? "Pasaban muchas cosas… Me estaba costando aceptar lo que estaba pasando".

Luego, Read preguntó si le agradaba a Higgins, y él dijo que sí.

"¿Crees que puedes manejarme? Pensé que eras feliz", dijo Higgins.

"¿Cómo sabes si soy feliz?" Read preguntó.

"Simplemente lo supuse", respondió Higgins.

Le dijo a Read que siempre había pensado que ella era atractiva, inteligente e ingeniosa, pero que no creía que ella estuviera interesada.

En un momento, Read dijo: "Oye, somos solteros y no tenemos hijos. Podemos hacer lo que queramos".

Luego, Read le pidió a Higgins que fuera a su casa en Mansfield.

"¿Qué quieres, Karen? Te veías genial esta noche", dijo Higgins.

En un momento del intercambio de mensajes de texto, preguntó si Read y O'Keefe iban a romper o seguirían juntos.

"No lo sé. Estuvo con otra chica de vacaciones. Soy muy cercano a su sobrina… es una situación muy (improperio)".

"Nos fuimos para Año Nuevo. Los cuatro. Puse a los niños a estar y lo encontré en el lobby de nuestro hotel junto a uno de nuestros amigos. Lo que sea. No importa", agregó Read.

Higgins dijo que seguía sospechando si Read estaba realmente interesada en él, si su relación con O'Keefe había terminado o cuál era el estado de la relación.

"¿Qué quieres de mí?" preguntó en un momento

"¿Que hay en la mesa?" respondió.

"¿Qué es lo que quieres idealmente?" ella preguntó.

"El verdadero negocio", respondió.

"No existe", dijo Read.

"Pensé que estabas en esta relación feliz", dijo Higgins más tarde.

"¡Todos están felices en Hillside!" respondió ella, refiriéndose a la barra.

"Es una dinámica muy, muy complicada entre nosotros cuatro. Él no está hecho para lo que hace. Y los niños presentan problemas constantes", dijo Read.

Higgins habló de cómo estuvo casado con alguien que tenía un niño pequeño, pero que ahora estaba divorciado.

"Me esfuerzo mucho pero están muy mimados. Y no son mi familia", dijo Read. Y dijo que O'Keefe se puso "borracho y descuidado" en la víspera de Año Nuevo mientras estaban fuera, "y eso realmente me afectó".

"Estuvo como un charco todo el día y luego desapareció", añadió cuando Higgins le preguntó qué había hecho O'Keefe. "Luego lo encontré encima de la hermana de un amigo en el vestíbulo de nuestro hotel. Y ella es asquerosa, lo que creo que en realidad puede ser peor. No estoy seguro".

Luego, Read le preguntó a Higgins si quería quedar para tomar una copa. Pero dijo que tenía su camión de trabajo con él y que no podía reunirse. Higgins dijo que Read también extendió invitaciones similares en otras ocasiones.

Read también le dijo a Higgins que O'Keefe sospechaba que algo podría estar pasando entre ellos, diciendo que incluso le había mostrado imágenes de la cámara Ring de cuando Read acompañó a Higgins fuera de la casa.

Higgins también testificó sobre cómo finalmente él y Read se reunieron para tomar una copa en su casa en West Roxbury. Dijo que ella no estuvo allí por mucho tiempo.

"Fue, fue algo más de esto. Fue una especie de… no fue un interrogatorio, fue una versión cara a cara de tratar de descubrir y examinar de qué se trataba todo esto". Higgins testificó. "No estoy orgulloso de estos mensajes de texto. Es lo que es. Me haré responsable de ellos, pero John era un amigo… Si estaban al final de la relación, estaban al final de la relación pero no iba a permitir que alguien me utilizara, me usara como arma contra alguien que me gustaba. Fue una experiencia extraña".

Lally terminó su interrogatorio poco antes de las 12:30 p.m. y el abogado defensor Alan Jackson comenzó a interrogar a Higgins.

Jackson preguntó sobre la mañana del 29 de enero de 2022, cuando se encontró el cuerpo de O'Keefe en el césped de los Albert en Fairview Road en Canton, y sobre su amistad con la familia Albert y otras personas poderosas de la ciudad.

"Es justo decir que conoces bastante bien a la familia Albert", dijo Jackson.

Jackson también le preguntó a Higgins sobre la fecha del 16 de enero de 2022, cuando Higgins fue a la casa de O'Keefe para ver el partido de los Patriots, el día en que Read le dio un beso al salir de la casa.

"Después de ese incidente, es seguro decir que intercambió mensajes de texto coquetos con la Sra. Read, ¿correcto?" -Preguntó Jackson.

"Lo hice", dijo Higgins.

Higgins dijo que nunca tuvo ningún otro contacto físico e íntimo con Read. Jackson preguntó si Higgins tenía sentimientos románticos por Read, pero Higgins no estuvo de acuerdo.

"Me sentí atraído por ella. Pensé que era una mujer atractiva", dijo.

Higgins también reconoció que Read nunca expresó ningún odio hacia O'Keefe.

La corte hizo una pausa para almorzar alrededor de la 1 p. m., y se esperaba que Higgins regresara al estrado después del descanso.

Después de la pausa para el almuerzo, Jackson se centró en una serie de mensajes de texto entre Higgins y Read el 23 de enero de 2022, en los que Higgins le preguntaba por qué no había sabido nada de ella en mucho tiempo.

Después de varios mensajes de texto de ida y vuelta ese día, Higgins reconoció que no volvió a saber de Read hasta que la vio en Waterfall el 28 de enero de 2022. También dijo que le contó a un supervisor de trabajo que Read lo había besado una vez.

"Lo que compartí con mi jefe fue el hecho de que ella me besó, eso fue todo", dijo. Pero Higgins dijo que nunca habló de su interés en Read con Brian Albert.

"Es algo de lo que no hablaría", dijo.

Jackson también le preguntó a Higgins sobre la noche en Waterfall, específicamente si Read la saludó cuando entró.

"En mi opinión, ella estaba trabajando en la habitación, saludando y poniéndose al día", dijo Higgins. Reconoció que Read no lo saludó pero dijo que eso no lo molestó.

Higgins dijo, sin embargo, que le envió un mensaje de texto a Read esa noche diciendo: "Um, bueno…" pero ella nunca respondió.

La defensa pasó a una línea de preguntas sobre el tiempo que Higgins estuvo en la casa de Albert, incluidos los espacios en los que había estado y el diseño de la casa.

Luego, Jackson presionó a Higgins sobre el testimonio anterior que hizo sobre la noche de la muerte de O'Keefe, centrándose en el testimonio que dio Higgins sobre un hombre que se presentó en la casa. Higgins sostuvo que no estaba seguro de si el hombre que vio, a quien describió como alto y de cabello oscuro, realmente entró a la casa. La defensa insistió en este punto, tratando de que Higgins diera una respuesta de sí o no sobre si el hombre entró, aparentemente tratando de cuestionar su testimonio anterior. El juez finalmente cerró la línea de interrogatorio.

Luego, Jackson comenzó a hacer preguntas sobre la hora en que Higgins salió de la casa de Albert el 29 de enero. Higgins dijo que salió entre las 12:30 a. m. y la 1 a. m. y fue al departamento de policía de Canton para mover los vehículos. Dijo que nunca vio un cuerpo en el jardín delantero de 34 Fairview mientras se alejaba.

