Buscan a adolescente tras triple tiroteo en Manchester, NH

La policía está buscando a un joven de 18 años sospechoso de disparar a tres personas cerca de un Dollar Deluxe en Manchester, New Hampshire, el viernes por la noche.

Justin Salinas es buscado por cargos de agresión en primer grado, dijo el miércoles la policía de Manchester.

El tiroteo se informó alrededor de las 10:30 p.m. cerca de las calles Auburn y Union, y los oficiales que llegaron al estacionamiento de Dollar Deluxe encontraron a dos personas baleadas, dijo la policía. Fueron llevados a un hospital, y otra presunta víctima de un disparo llegó al hospital por su cuenta poco después.

El sábado, cuando la policía dio a conocer por primera vez información sobre el tiroteo, no compartieron nada sobre de quién se sospechaba, aparte de que el tiroteo no pareció al azar. El miércoles, no dieron información sobre cómo llegaron a sospechar de Salinas.

Él mide 5 pies 3 y pesa 140 libras, tiene cabello castaño y ojos verdes, dijo la policía.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar al 603-668-8711 o de forma anónima al 603-624-4040.