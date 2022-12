Buscan a familia de mujer boricua víctima de asesino en serie hace 50 años

Investigadores en Nueva York están buscando a la familia de una mujer puertorriqueña con lazos a Lawrence, Massachusetts quien fue víctima de un asesino en serie hace casi cincuenta años.

Investigadores se enteraron que la mujer tenía familiares en Lawrence y que su madre vivió en Puerto Rico, pero después de tantas décadas, no han podido encontrarlos para darles la noticia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

María Emérita Rosado Nieves tenía 18 años de edad cuando fue hallada muerta en Long Island, Nueva York en diciembre del 1973.

Unos trabajadores la encontraron en la playa Jones Beach cuando estaban limpiando una zona, la encontraron con las manos amarradas debajo de las rodillas envuelta en plástico en una frazada gris.

Las únicas fotos que los investigadores tienen de ella pertenecen a la escena del crimen.

Sandra Burgos, asistente del fiscal de distrito del condado de Nassau, dice que María fue una de cinco mujeres asesinadas brutalmente por el asesino en serie Richard Cottingham quien lo admitió esta semana, casi cincuenta años después.

El asesino convicto tenía preferencia por cierto tipo de víctimas como María: mujeres jóvenes principalmente, pequeñas o petizas.

Los investigadores saben poco de María, solo que era puertorriqueña y vivió en Manhattan cuando murió.

Su tío, Hiram Nieves, quien vivió en Lawrence identificó su cuerpo y ella fue enterrada en Lawrence.

Los detectives también dijeron que una semana antes de su muerte, María le mandó una carta con dinero a su madre quien vivió en Bayamón Puerto Rico.

A pesar de sus esfuerzos, las autoridades no han logrado encontrar a los familiares o conocidos de María en Massachusetts ni en Puerto Rico, "entonces es más triste saber de que salió de cualquier situación en Puerto Rico para venir para acá para mejorar su situación no olvidándose de dónde vino, no olvidándose de su familia" dice Burgos.

"Entonces por eso suplicamos que si hay alguna persona, algún familiar, un amigo, algún conocido que tenga algún tipo de información sobre María Nieves sobre alguien que a la mejor la extraña, la piensa, la quiere para dejarlos saber que hemos resuelto este homicidio", agregó Burgos.

Si usted reconoce algunos de los nombres o detalles, autoridades piden que se pongan en contacto con el fiscal del condado de Nassau en Nueva York.