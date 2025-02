Buscan a hombre por robo a mano armada en un CVS en Danvers

Los investigadores locales y federales están buscando a un hombre que robó una farmacia a punta de pistola el mes pasado en Danvers, Massachusetts.

El robo a mano armada ocurrió el 8 de enero en la farmacia CVS de Maple Street. La División de Boston del FBI compartió el martes imágenes de vigilancia del incidente y agregó que su grupo de trabajo sobre delitos violentos está investigando junto con el Departamento de Policía de Danvers y la Policía Estatal de Massachusetts.

Can you help #FBI Boston's Violent Crimes Task Force, @MassStatePolice & @DanversPolice identify an armed & dangerous suspect wanted in connection with a pharmacy robbery in Danvers, MA? Call 857-386-2000 or email https://t.co/48YS0b0hkh. Learn more: https://t.co/98HjxHYWnM pic.twitter.com/BlH7kG7uY6