La policía sigue buscando a una persona acusada de disparar un arma de fuego en una concurrida estación del metro en Cambridge, Massachusetts, y ha publicado la foto de una persona de interés en el caso.

Un día después del incidente, algunos estudiantes y pasajeros del T de Harvard siguen conmocionados por el incidente en la estación Harvard Square del MBTA.

"Es sin duda desalentador, pero creo que es muy representativo del mundo en el que vivimos. Estoy en la Escuela de Posgrado de Educación y soy profesora, y esta es la realidad que enfrento cuando entro en el aula, y me da miedo que esté en nuestro campus", dijo la estudiante de Harvard Amelia Bertaska.

Nuestra cadena hermana NBC10 Boston obtuvo un video que muestra a algunos pasajeros bajando del tren de la Línea Roja con las manos en alto al pasar junto a la policía estatal el domingo por la tarde.

Harvard envió una alerta poco antes de las 3 p. m. del domingo con una orden de confinamiento e instrucciones para entrar al edificio más cercano y permanecer allí. La alerta se dio unos 20 minutos después.

Marc Bauer, quien se encontraba de visita desde Nebraska para el Maratón de Boston, estaba dentro de la estación cuando la Policía de Tránsito de MBTA dijo que los disparos se realizaron alrededor de las 2 p.m. en la plataforma con sonido hacia "un individuo objetivo" antes de que el sospechoso huyera de la estación.

La policía ha publicado una fotografía de una persona de interés.

ID Sought re: Assault Dangerous Weapon:Gun 4/20 2:12pm #MBTA Harvard Sq. Recognize this person of interest? Pls contact our CIU at 617-222-1050 w/any info you have. You can remain anonymous. TY pic.twitter.com/tztdma2nJP