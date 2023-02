Buscan dos mujeres desaparecidas en las fronteras entre Massachusetts, NH y Maine

La policía estatal de New Hampshire está buscando a dos mujeres desaparecidas que, según los informes, conducían alrededor de las fronteras de Massachusetts, New Hampshire y Maine el martes por la tarde y no pudieron encontrar el camino a casa.

Según sus familias, Kimberly A. Pushard, de 51 años, y Angela Bussell, de 50, tienen discapacidades intelectuales, se desorientan fácilmente, tienen problemas para procesar información y tienden a confundirse con las instrucciones.

Fueron reportados como desaparecidos por la policía en su ciudad natal de Topsham, Maine, alrededor de las 12:30 a.m. del miércoles.

Según los informes, Pushard conducía su Jeep Compass rojo 2012 con registro de Maine 1960VC, con Bussell como pasajero. En algún momento del martes por la noche, se comunicaron con Exeter, New Hampshire, la policía y varias otras agencias de aplicación de la ley de New Hampshire, quienes trataron de darles instrucciones para regresar a casa.

El teléfono celular de Pushard hizo ping por última vez en el área de Candia y Raymond, New Hampshire, pero ahora está apagado.

Pushard se describe como 5'5" y 164 libras, con cabello castaño y ojos color avellana. Bussell se describe como 5'8" y 213 libras, con cabello castaño y ojos azules.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero o que se ponga en contacto con ellos debe llamar a la policía de Exeter al 603-772-1212.