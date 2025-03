Buscan identificar a hombre que habría puesto calcomanías de Elon Musk en autos Tesla en Brookline

La policía de Brookline, Massachusetts, está pidiendo la ayuda del público para identificar a un hombre que fue visto colocando calcomanías de Elon Musk en vehículos Tesla.

La policía de Brookline publicó un video del hombre en X el martes por la tarde. Se lo puede ver dando vueltas en una bicicleta y se lo escucha interactuando con varias personas que lo confrontaron. No dijeron cuándo ocurrió el incidente.

We are looking to identify this suspect who was seen tagging Tesla vehicles with Elon Musk decals.



When confronted the suspect claimed he has the right to deface the property of others because it's his “free speech.”



Contact Detective Ryan McCarthy 617-730-2710 with any info. pic.twitter.com/OWLXPJI9Bb