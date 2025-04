Sin escatimar en esfuerzos para hallar a niño hispano que cayó al agua en Lowell

La familia del pequeño, Azriel López, de cuatro años no pierde la esperanza de encontrar su cuerpo en las aguas del río Merrimack, en Massachusetts, en donde cayó el pasado fin de semana.

Este miércoles, desde muy temprano, el papa del niño junto amigos y familiares salió a recorrer las orillas del río, todo esto, mientas las autoridades intensifican la búsqueda.

Ya son más de 90 horas desde que este niño cayó al agua, y la familia asegura que no descansará hasta encontrar su cuerpo.

La familia de Azriel López, está desesperada y no escatima esfuerzos. Hoy por cuarto día consecutivo salieron a buscar el cuerpo del niño en las frías aguas del Río Merrimack.

“Tomamos la iniciativa de andar temprano en la mañana, porque teníamos la esperanza de que el cuerpo pudiera estar flotando en algún lugar donde el yate o los botes no pueden entrar”, dijo Joan López, papá del niño.

También las autoridades retomaron la búsqueda y reforzaron los equipos de rescate con el apoyo de varias ciudades entre ellas Boston, Lawrence, Lowell y Methuen, donde instalaron un comando central para dirigir la búsqueda.

“Tienen el río dividido me parece que en 5 partes, la búsqueda hoy es más profunda porque hay más buzos, hay más personas en lancha, tenemos los helicópteros también que nos están ayudando mucho”, dijo el padre.

“Hay que tener fe para saber si pasa algo, porque de verdad ese río no es fácil, debe estar lejos”, expuso Luis Collazo, un pescador amigo de la familia.

Familiares y amigos realizaron una cadena de oración para encontrar al pequeño Azriel, quien ese día llevaba puesto una camisa fucsia, pantalón negro y unos tenis azules con blanco.

La tragedia ha conmovido todos, hoy en el lugar donde cayó al agua el pequeño, hay globos y juguetes en su memoria, mientras la búsqueda por parte de la familia no se detiene.

“NO voy a parar y así tenga que entrar donde sea, nadie me va a detener, porque hasta que yo no encuentre el cuerpo de mi hijo yo no voy a estar en paz”, dijo el padre.