Policía estatal busca a sospechoso tras incidente de furia armada en la I-84 en CT

La policía estatal se encuentra en Southington, Connecticut, buscando a un sospechoso después de un incidente de furia al volante con armas de fuego en la Interestatal 84 y tres escuelas han sido puestas en modo seguro, según los funcionarios escolares.

Las escuelas primarias Oshana, Strong y Kennedy Middle School han sido puestas en modo seguro como medida de precaución, dijeron los funcionarios escolares.

El área de descanso de la I-84 Este en Southington está bloqueada mientras la policía investiga.

La investigación comenzó cuando los policías estatales respondieron a la Interestatal 84 Oeste en Waterbury alrededor de las 8:42 a.m. del martes para investigar un incidente de furia al volante con un arma de fuego.

ACTIVE: CSP is investigating an incident in which an individual appeared to have displayed a firearm on I-84 west in Waterbury. Troopers & K9's searching for the suspect, believed to be in the Southington area. The I-84 east Southington rest area is blocked for this investigation