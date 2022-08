Buscando sentido a los primeros acuerdos de los Red Sox durante la fecha límite de cambios de la MLB

En primer lugar, esto tenía que suceder, y debería haber más movimientos como este antes de la fecha límite de canjes de la MLB del martes. Los Medias Rojas no son una amenaza para la Serie Mundial y están en la posición única de reconocer este hecho con media docena de alquileres potencialmente alteradores de los playoffs en la lista.

Vázquez fue una de sus fichas más deseables, un campeón de la Serie Mundial en medio de una temporada destacada. Está bateando .282 con ocho jonrones y 42 carreras impulsadas, pero esos números no cuentan la historia de su transformación desde principios de mayo. Comenzando con una serie de dos juegos en Atlanta que también marcó el comienzo del cambio (temporal, como se vio después), Vázquez está bateando .299 con un OPS de .808 y todos menos uno de sus jonrones.

El miembro más antiguo de la organización (fue seleccionado en el draft de 2008) es extremadamente popular en el clubhouse, donde esta noticia no será recibida con entusiasmo. Los reporteros en Houston capturaron a sus compañeros de equipo consolándolo cuando salía del campo durante la práctica de bateo.

Dicho esto, con un calendario brutal restante y siete equipos delante de ellos en la carrera por el comodín, los Medias Rojas se beneficiarán a largo plazo vendiendo ahora. El zurdo Rich Hill ya fue descartado desde el inicio del miércoles por razones que el manager Alex Cora no compartió, y J.D. Martinez y Nathan Eovaldi también podrían estar en el bloque.

Los Medias Rojas se colocaron en esta posición al perder 19 juegos en julio luego de ganar 20 juegos en junio, y es feo pensar en lo que viene después. Siempre existe la posibilidad de que Vázquez pueda volver a firmar este otoño cuando ingrese a la agencia libre, pero normalmente los jugadores en su situación encuentran un nuevo hogar.

En el corto plazo, Kevin Plawecki se convierte en el receptor titular, con McGuire llegando de los White Sox por el zurdo Jake Diekman en un acuerdo separado. Sin embargo, ninguna de las dos es una solución viable para todos los días en 2023, así que espere que los Medias Rojas estén en el mercado para un receptor este invierno.

McGuire es un ex prospecto de los Blue Jays con un brazo fuerte y habilidades de encuadre decentes. Fuera de una buena racha al estilo de Sandy Leon cuando fue convocado por los Azulejos el año pasado, no ha hecho mucho ofensivamente en ningún nivel desde que fue seleccionado en el puesto 14 global por los Piratas en 2013. Está bateando .225 con los Medias Blancas este año y .241 por su carrera.

En cuanto a Pham, ha impactado una carrera por el banderín en nombre de Chaim Bloom antes. El director de béisbol de los Medias Rojas estaba en Tampa cuando Pham llegó en 2018 y ayudó a los Rays a ganar 90 juegos, aunque no llegaron a los playoffs.

Ha publicado números que casi duplican exactamente los de Alex Verdugo, bateando .238 con 11 jonrones y 39 carreras impulsadas. Al igual que Verdugo, Pham, de 34 años, es un jardinero izquierdo de tiempo completo, aunque jugó regularmente como centro en 2018.

En algunos rincones, los acuerdos de Vázquez y Pham se citan como un ejemplo de compra y venta de los Medias Rojas, pero no lo veo, al menos no todavía. Reemplazar a tu receptor titular, que está jugando en un nivel All-Star, con una copia al carbón de un jardinero promedio que ya está en tu roster, no es ni siquiera un cambio.

Retengamos esos juicios radicales hasta que pase la fecha límite y veamos a quién más ha cambiado Bloom.