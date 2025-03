Cae panel del techo en la estación Harvard MBTA, no se reportan heridos

Un panel cayó del techo de la estación Harvard en la Línea Roja de la MBTA el jueves por la mañana, dos años después de un incidente similar en el mismo lugar.

La MBTA dijo que está investigando el incidente ocurrido alrededor de las 7:30 a.m. del jueves, donde un solo panel cayó del techo en la estación Harvard en la plataforma en dirección sur. Dijeron que nadie resultó herido y que el servicio de la Línea Roja no se vio afectado.

El personal de ingeniería y gestión de las instalaciones de la estación de la MBTA está investigando, y la estación permanece abierta excepto en el área inmediata donde cayó el panel. El panel está hecho de un material de estaño ligero y mostró signos de corrosión, aunque la causa de su caída sigue bajo investigación.

La T dijo que se quitarán paneles similares en la estación Harvard durante la noche.

La MBTA dijo que se realizan inspecciones visuales del techo de forma regular, y el verano pasado se realizó una inspección práctica con escaleras y elevadores.

Un incidente similar ocurrió en marzo de 2023, cuando un panel de techo de 25 libras cayó en la misma plataforma, y ​​​​por poco golpeó a un pasajero de la T cuando se acercaba a una escalera. Ese accidente se atribuyó a la corrosión provocada por el agua y provocó la retirada de otros 100 paneles del techo.

Las imágenes publicadas por la MBTA en ese momento mostraban el panel que se caía directamente frente a un pasajero.

"Mirar las imágenes y ver lo cerca que estuvo de caerse sobre mí fue difícil de ver", dijo Cianna Navarro. "En ese momento no sabía qué había caído. Estaba en tal estado de shock. Realmente no podía asimilar todo hasta que salí de la estación de tren y me detuve, fui a la acera y me quedé allí para recomponerme".

Solo dos meses después, una mujer resultó herida cuando una caja pesada de servicios públicos cayó en la estación Harvard, trayendo consigo un soporte que la golpeó. Terminó demandando a la MBTA, diciendo que sus lesiones requerían tratamiento médico continuo y a largo plazo.