Cámara corporal revela nuevos detalles relacionados al accidente de la concejala Kendra Lara

El video de la cámara corporal del accidente del 30 de junio de la concejala de la ciudad de Boston, Kendra Lara, revela nuevos detalles sobre el incidente, que provocó que su hijo de 7 años resultara herido.

El video muestra cuando la policía y los técnicos de emergencias médicas llegaron a la escena en Jamaica Plain, atendiendo a la concejala Lara, su hijo y el conductor del automóvil que salía de un lugar de estacionamiento en Center Street.

La policía de Boston asegura que Lara iba a más del doble del límite de velocidad, con una licencia revocada, en un automóvil sin registro ni seguro, en el que su hijo no estaba debidamente sujeto.

Lara fue procesada el miércoles por cargos relacionados con el accidente. Ella se declaró inocente.

“No giré, fue justo ahí, simplemente me desvié y me fui directamente a la nada”, se escucha a Lara decir en las imágenes de la cámara del cuerpo.

Ella le dijo a la policía que otro vehículo "se detuvo justo frente a mí, él no revisó sus malditos espejos para ver si alguien venía por la calle, y se detuvo frente a mí, estoy conduciendo por la calle, me desvié para salir del camino y no golpearlo".

El conductor de ese otro vehículo dijo que Lara iba a exceso de velocidad y que apenas había salido de su lugar de estacionamiento.

“Estaba comenzando a salir. No estaba muy lejos. Y este automóvil llegó a muy alta velocidad, se desvió y entró allí”, dijo el hombre a la policía. "Apenas salí".

"Es simplemente extraño", dijo en otro momento. "Estaba empezando a salir, y ella vino como un murciélago salido del infierno y simplemente se desvió".

A partir de la próxima semana, los trabajadores, incluidos los concejales de la ciudad, deben presentar prueba de licencia válida, registro y seguro para estacionar en los garajes del ayuntamiento.

Además de los desafíos que enfrenta Lara relacionados con el accidente, también enfrenta desafíos en su residencia.