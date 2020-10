Cambian números de salidas de autopistas en Massachusetts: lo que debe saber

Las carreteras de Massachusetts están adquiriendo una nueva apariencia, una que cambiará la forma en que los conductores experimentan las carreteras.

A partir de este mes, las señales de salida de la autopista comenzarán a cambiar de sus números secuenciales actuales a un sistema basado en el kilometraje, informó el secretario de transporte del estado a la Junta del Departamento de Transporte el mes pasado .

"Una de las razones por las que se implementó para empezar es, especialmente para la industria del transporte por carretera, si tiene un largo recorrido y sabe que debe salir, por ejemplo, en la 125 y actualmente está en la salida 100, usted sabe que tiene 25 millas más por recorrer ", dijo el administrador de la autopista MassDOT, Jonathan Gulliver.

La medida se anunció por primera vez el año pasado para que el estado de la Bahía cumpla con los requisitos federales de carreteras. No implementar el sistema obligatorio basado en el kilometraje podría resultar en una pérdida de fondos federales. Massachusetts no es el último estado en hacer el cambio, pero es uno de ellos.

"Tal vez sea una cosa de Nueva Inglaterra y Massachusetts en particular, no nos gusta el cambio", dijo Gulliver. "La gente se apega bastante a sus números de salida y no quiere que cambien".

Las carreteras no perderán sus números de salida actuales durante al menos dos años, dijeron las autoridades. Solo aparecerán como "Número de salida anterior", en letras negras en letreros amarillos.

Se espera que el proyecto se de en el verano de 2021, según los funcionarios. Se espera que las obras de construcción tengan un impacto mínimo en el tráfico.

El primer trabajo se llevará a cabo el domingo 18 de octubre en la ruta estatal 140 entre New Bedford y Taunton, según el sitio web del estado para el proyecto, newmassexits.com. El trabajo en la Interestatal 195 comenzará a fines de octubre o principios de noviembre.

El proyecto de cambio de numeración de salidas incluye las siguientes vías: