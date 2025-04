Camión choca contra edificio en Boston y deja varios heridos

Un camión hirió a varias personas al estrellarse en una calle de Boston el martes, según informó la policía. Al menos dos resultaron gravemente heridas.

Se desconoce el número total de heridos en el incidente ocurrido cerca de la intersección de la avenida Harrison y la calle Kneeland, ocurrido alrededor de las 12:48 p. m., según un portavoz de la policía de Boston, quien señaló que la investigación se encuentra en una fase muy temprana.

La policía informó en X que el accidente causó heridos, pero no dio más detalles en la red social.

BPD Traffic Advisory: Kneeland Street between Washington St. & Tyler St. is currently closed due to a motor vehicle crash with injuries. Please seek an alternative route.