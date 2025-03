Camiones chocan y dejan una estela de botellas de agua en la Ruta 128 en Weston

Un accidente entre dos camiones dejó una alfombra de botellas de agua de plástico sobre la Ruta 128 durante la mañana del lunes en Weston, Massachusetts.

El accidente ocurrió en la Ruta 128 en dirección sur, justo antes de la autopista Mass. Pike.

Traffic Alert: In Weston, on Route 128 South just prior to the Mass Pike. A 2-truck collision involving many bottles of water strewn about the roadway. Delays continue as crews attend to the situation. 📸⁦@pictureboston⁩ pic.twitter.com/2hIZMhlcav