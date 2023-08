Una camioneta se estrelló contra el vestíbulo de un edificio de apartamentos de Cambridge, Massachusetts, el miércoles.

El accidente en Museum Way ocurrió alrededor de las 10:02 a.m., según el Departamento de Bomberos de Cambridge, que no dijo de inmediato si alguien resultó herido o cómo el Chevrolet blanco terminó en el edificio.

El SUV parecía haberse estrellado contra una ventana de vidrio cuando se dirigía al vestíbulo.