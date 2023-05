Camioneta robada se estrella tras persecución por la ruta 1

Una camioneta robada que huía de un accidente en Boston llevó a un policía estatal de Massachusetts a una persecución a alta velocidad por millas por la Ruta 1 el martes por la noche después de atravesar una zona de trabajo en el Puente Tobin, dijo la policía.

La Toyota Tacoma alcanzó velocidades de al menos 110 mph mientras intentaba escapar del policía, dijo la policía. El conductor fue arrestado después de que la camioneta se estrellara en Lynnfield, se volcara sobre su cabina y se deslizara por la carretera.

Denny Fernandes de Pina Andrade, quien no resultó herido en el accidente, tenía una licencia suspendida por no pagar las multas, según la policía estatal. Fue arrestado por cargos que incluyen robar un vehículo, no detenerse, atropellar y darse a la fuga y exceso de velocidad.

No estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar sobre su arresto. Fue retenido con una fianza de $540.

La persecución comenzó en el puente Tobin alrededor de las 11:28 p.m., cuando el oficial vio que la camioneta a toda velocidad pasaba a gran velocidad junto a su patrulla, ingresaba a una zona de trabajo y derribaba todos los conos que marcaban el área de trabajo, dijo la policía. La persecución continuó hacia Chelsea y Revere a velocidades de entre 110 y 115 mph.

En medio de la persecución, dijo la policía, los agentes se enteraron de que el camión había sido robado en Brockton y chocó contra un SUV Mercedes en un túnel antes del puente Tobin. Nadie resultó herido en ese choque.

Después de pasar por Saugus, Andrade perdió el control de la camioneta y golpeó la mediana central de la Ruta 1 debajo de la Ruta 129, chocando el vehículo y dañando la barrera de concreto, dijo la policía.