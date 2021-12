Cancelaciones impactan Aeropuerto Logan durante el fin de semana de navidad

Los pasajeros en más de 130 vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston recibieron la frustrante noticia de que sus vuelos fueron cancelados durante el fin de semana de Navidad.

"Llegamos aquí, no teníamos ni idea de que nuestro vuelo hubiera sido cancelado", dijo Abigail Peirce, quien estaba tratando de volar a West Palm Beach el domingo.

La variante Ómicron de COVID ha interrumpido los horarios de los vuelos en todo el país.

Giovanni DeLeon regresó a Logan el domingo después de que cancelaran su vuelo el día anterior.

"Ayer, me dirigía a Florida y no funcionó", dijo. "De repente, estaba hablando por teléfono, me estaba preparando para ir al aeropuerto, y luego se canceló".

Cientos de vuelos fueron cancelados este fin de semana festivo en todo el país. Las aerolíneas dijeron que las llamadas por enfermedad de las tripulaciones de vuelo debido a COVID causaron la mayor parte de los problemas en un fin de semana de viajes muy ajetreado.

Solo el domingo, más de 50 vuelos en Logan fueron cancelados.

"Pensé que si cancelaban mi vuelo, simplemente me ocuparía de eso", dijo Krista Chewter, quien fue una de las afortunadas mientras se dirigía de Massachusetts a Michigan. "Es la sociedad en la que vivimos ahora y creo que todos nos estamos acostumbrando a que haya mucha incertidumbre con los viajes".