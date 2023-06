Cancelan clases en escuela de Somerville tras colapso de pieza de concreto del techo

Las clases fueron canceladas durante la mayor parte de la semana para los estudiantes en una escuela en Somerville, Massachusetts, en medio de preocupaciones estructurales.

Los estudiantes de Winter Hill Community School estarán terminando el año escolar en diferentes edificios, luego de que una pieza de concreto cayera del techo la semana pasada en la escuela. Se llevará a cabo una reunión virtual para la comunidad escolar el lunes por la noche.

"Es difícil para algunos padres que no tienen cuidado de niños para sus hijos, que no tienen un presupuesto para el cuidado de niños", dijo el padre Gandhy Aldana. "Es difícil pensar en eso, porque ¿a dónde irán? No lo sabemos".

Los funcionarios escolares dijeron que continuarán brindando almuerzos escolares durante las clases canceladas y brindarán más información en el sitio web de la escuela y durante la reunión del lunes por la noche a través de Zoom.