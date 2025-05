Juez cierra caso de migrante que fue detenido por agentes de ICE tras romper la ventana de su auto

Un juez de New Hampshire cerró el jueves el caso de deportación de un inmigrante guatemalteco arrestado en New Bedford, Massachusetts semanas atrás, y a quien agentes de ICE le rompieron la ventana de su vehículo para detenerlo.

Según la abogada, el jueves en corte no se presentaron los documentos acusatorios, lo que genera la posibilidad de que Juan Francisco Méndez sea liberado en las próximas horas.

Entre lágrimas, Méndez compartió con Telemundo Nueva Inglaterra lo que sintió el día de la detención.

"Nunca he estado en la cárcel, es mi primera vez, no sé cómo explicar, un lugar donde uno no quisiera que otras personas o sus familiar llegaran aquí aquí, uno no recuerda el día ni la hora.", dijo Méndez a través de una llamada telefónica.

La audiencia no se llevó a cabo el jueves, pues el juez no presentó los documentos acusatorios, “eso fue lo que hizo el juez hoy día ordenó que se cierre el caso porque no había ningún documento acusatorio.”, dice Ondine Gálvez, abogada de Juan Francisco Méndez.

Méndez fue arrestado de forma violenta por ICE, rompiendo la ventana de su vehículo con varios martillazos, un día que nunca borrará de su cabeza.

Las imágenes que se viralizaron de los agentes de ICE rompiéndole el vidrio a un auto para arrestar a un inmigrante guatemalteco en New Bedford, siguen dando de qué hablar, y el miércoles el alcalde de la ciudad y otros líderes se pronunciaron al respecto.

"Ese día sentí que mi mundo se vino abajo, sentí que no soy un criminal, que no soy una persona con problemas, no soy delincuente, simplemente no quisiera recordar ese momento porque es muy duro para mí", señaló Méndez.

Las imágenes de la detención se viralizaron rápidamente, generando reacciones de líderes de la ciudad y del estado quienes condenaron el uso de violencia.

Su abogada dice que estaría la opción de demandar al gobierno, "por más que tenga él el derecho de tomar una acción contra el gobierno yo sé que lo principal para él es ajustar su estatus y estar legal, espérense cuando él salga tendremos que hablar eso.", dice Gálvez.

La liberación de Juan Francisco depende de la firma del juez, aunque su caso esté cerrado. Por ahora su esposa e hijo de 9 años, esperan que este trago amargo termine en final feliz.