Cancelan desfile de los Reyes Magos en Hartford

El Evento del Día de los Reyes Magos se ha celebrado en Hartford durante más de 35 años, ha sido cancelado debido a la pandemia del coronavirus.

La Asociación Hispanoamericana de Comerciantes, Inc. y Catholic Charities/Institute for the Hispanic Families tomó la decisión de cancelar el evento de 2021.

"Si bien nos entristece mucho no organizar el evento, queremos seguir cuidadosamente las recomendaciones de los CDC sobre el distanciamiento social y evitar grandes reuniones. Es importante hacer nuestra parte para ayudar a mantener seguras a las familias de nuestra comunidad", dijeron en un comunicado.

Las organizaciones alientan a todos a continuar siguiendo las pautas establecidas por el Centro para el Control de Enfermedades.