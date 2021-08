Candidatos a la alcaldía de Boston: Annissa Essaibi George

Desde su sede de la campaña de Boston en la esquina de Dorchester Avenue y Taft Street, Annissa Essaibi George se siente como en casa, literalmente.

Es donde ella creció. Su madre aún vive en el tercer piso. Es donde su abuelo abrió su taller de reparación de radio y televisión poco después de emigrar de Polonia con su esposa, que había sido sacada de su casa en Polonia para trabajar en un campo de trabajo durante la Segunda Guerra Mundial.

"Mi abuelo estaba en el ejército polaco y se convirtió en prisionero de guerra", dijo Essaibi George. "Se conocieron en un campo de desplazados en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Allí nació mi madre".

Pero las raíces polacas de Essaibi George son solo la mitad de su historia de inmigrante. Su padre es de Túnez, un país árabe del norte de África.

"La gente me mira y no sabe lo que está mirando. ¿Soy polaca? ¿Soy árabe?" ella dijo. "Trabajé en East Boston, así que a menudo obtengo 'Debes ser italiana o latina', como, '¿Qué eres?"

Essaibi George dijo que lidiar con las diferencias culturales y religiosas de su familia (su madre es católica, su padre era musulmán) "siempre ha sido un problema".

Dado que la mayoría de los parientes de su padre aún viven en Túnez, Essaibi George siempre ha mirado el mundo a través de un lente único.

Se le preguntó si la prohibición de inmigración de 2017 de la administración Trump desde varios países de mayoría musulmana la afectó de manera diferente a la mayoría de las personas.

"Ciertamente lo hizo", dijo. "Es desgarrador pensar que así es el mundo, toda una comunidad de personas que … esa es la mitad de mi familia. Esa es la mitad de mi historia, ese es mi padre, mis tías y mis tíos".

Essaibi George y su esposo tienen cuatro hijos, incluidos trillizos. Ganó su primer escaño en el Concejo Municipal de Boston en 2015 después de una carrera de 13 años como profesora en East Boston.

Ella dice que encontró su voz política mientras estaba en Boston Technical High School, en el gobierno estudiantil.

"Y recuerdo haberle expresado a mi padre: 'Sabes, algún día, me postularé, me postularé para un cargo", recordó. "Mi padre me dijo muy claramente: 'Una chica árabe con un nombre árabe no ganará nada en la ciudad'".

Ezzedine Essaibi no vivió para ver a su hija ganar su primera elección para el Concejo Municipal. Pero Essaibi George confía en que está sonriendo mientras se postula para la alcaldía de Boston.

El día preliminar, el 14 de septiembre, es su cumpleaños.

"Eso es espectacular para mí", dijo.