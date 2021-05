El cantante gótico Marilyn Manson es buscado por dos delitos menores de agresión por un incidente de hace dos años en una sala de conciertos en New Hampshire, dijo la policía el martes.

La agresión del que se acusa al cantante de "Beautiful People", cuyo nombre real es Brian Warner, involucra a un camarógrafo en el Bank of New Hampshire Pavilion en New Hampshire, dijo la policía de Gilford. No ofrecieron detalles sobre las acusaciones contra Manson.

La policía dijo que la orden de arresto de Manson ha estado activa durante algún tiempo, no dijeron cuánto tiempo, y que él, su agente y su abogado lo sabían, pero "él no ha hecho ningún esfuerzo regresar a New Hampshire para responder a los cargos pendientes ".

NBC se ha puesto en contacto con un representante de Manson para obtener una respuesta a la orden.

Esta noticia de última hora pronto se actualizará con más información.