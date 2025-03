Cargos contra 13 personas en desfile de San Patricio: Mira cuánto alcohol se incautó

La policía de Boston informó haber arrestado a nueve personas durante el Desfile del Día de San Patricio del domingo en South Boston y dijo que emitirá citaciones a otras cuatro.

De las 13 personas que enfrentan cargos, la policía indicó que 12 son adultos y uno es menor de edad. Se enfrentan a cargos que van desde posesión de alcohol por ser menor de edad hasta agresión con lesiones, altercado, alteración del orden público, alteración del orden público, agresión a un agente de policía y destrucción de propiedad.

Todos comparecerán ante el Tribunal de Distrito de South Boston.

El desfile del domingo atrajo a cientos de miles de personas a South Boston. Confeti verde, blanco y naranja, los colores nacionales de la Isla Esmeralda, cayó a lo largo de algunos tramos del recorrido de 5,6 kilómetros.

El desfile, que data de principios del siglo XX, conmemora tanto el Día de San Patricio como el Día de la Evacuación, que conmemora el día de 1776 en que las tropas británicas abandonaron Boston tras un prolongado asedio durante la Guerra de la Independencia.

Alex Brough, asistente al desfile, observó que la gente se comportó en general bien después de que la violencia y la intoxicación pública empañaran las festividades del año pasado. Los organizadores del desfile adelantaron el inicio de las festividades y los líderes vecinales advirtieron de "tolerancia cero" ante el alboroto y las travesuras antes del domingo.

Antes del desfile, la Policía de Tránsito de MBTA publicó una foto en redes sociales que mostraba una pila de bolsas de basura transparentes llenas de alcohol confiscado, incluyendo jarras de un galón llenas de líquido verde.

Some folks refuse to listen and follow simple rules. This is a small sampling of what Transit Police officers seized from people coming into the parade. pic.twitter.com/ZBAvTzJp7y